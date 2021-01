Parma, sul mercato si cercano punte. Contatti col Torino, possibile richiesta per Zaza

Il Parma sul mercato, anche e soprattutto per rinforzare l'attacco. E a proposito del Torino, non ci sarebbe da registrare il solo interesse per Simone Verdi, nome accostato ai crociati negli scorsi giorni: come riferito da Tuttosport, infatti, i ducali sarebbero interessati anche a Simone Zaza. Nelle prossime ore potrebbe essere tentato un primo tentativo, con i crociati interessati a rifarsi il look in avanti.