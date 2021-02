Parma-Udinese, cambio per i bianconeri: problemi per Samir, al suo posto Bonifazi

Cambio di formazione per l'Udinese: problemi nel riscaldamento per Samir, al suo posto Gotti manda in campo Bonifazi. Non cambia nulla dal punto di vista tattico, i friulani si schiereranno sempre col 3-5-2.