Parma, Valenti: "Non guardiamo alla classifica, questa strada ci porterà alla salvezza"

Il difensore del Parma Lautaro Valenti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara pareggiata all'Olimpico contro la Lazio, con il risultato di 1-1. Queste le sue parole:

E' una prestazione che può lasciare soddisfatti?

"Sì, però abbiamo lasciato per strada due punti, siamo un po' delusi. Dobbiamo continuare su questa strada, fino alla fine, abbiamo fatto una bella partita. Questa è la strada che porta alla salvezza, dobbiamo lavorare di settimana in settimana fino alla fine".

Hai vissuto la crescita di questa società, quanto è importante per Parma consolidarsi in Serie A?

"Dobbiamo sempre lavorare insieme, instradare anche i ragazzi nuovi che arrivano, su quello che abbiamo imparato noi nel tempo. Dobbiamo restare compatti e uniti, come una famiglia".

Sono duri gli allenamenti di Cuesta?

"Sì, giochi come ti alleni, dobbiamo sempre andare al massimo in allenamento e questo si riflette in partita, come oggi".

Quanto è bello poter giocare con giocatori di qualità come Bernabé?

"Ci dà una grande mano in ogni partita, nell'uno contro uno è brevilineo, ci aiuta tanto a fare belle prestazioni".

Quanti punti mancano per il lavoro?

"Non ci piace guardare i punti, pensiamo di partita in partita, continuiamo con tranquillità a fare il nostro lavoro".