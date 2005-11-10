Le parole di Rabiot sono preoccupanti? Attenzione, sicuramente aiuteranno

Del pari scialbo tra Sassuolo e Milan si è già scritto molto, anche perché il calcio non dà tregua e gli occhi di tutti sono già rivolti verso il prossimo match, in programma giovedì alle 18:45 a Salisburgo per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. C'è, però, una dichiarazione che deve risuonare nelle orecchie dei rossoneri nel passaggio da Reggio Emilia all'Austria. Quella di Rabiot, uno mai banale nelle sue analisi: "Dobbiamo mettere più uomini in area quando attacchiamo. Così si fa gol. Andiamo con pochi giocatori. Anche su questo dobbiamo crescere. I centrocampisti si devono inserire, anche i terzini devono giocare offensivi. Ci lavoriamo in allenamento ma non è sempre facile fare queste cose. Ma sono d’accordo, dobbiamo portare più giocatori in area per concretizzare il nostro possesso. Abbiamo sempre il possesso, ma quello che creiamo è troppo poco".

DUE DATI

Messaggio molto chiaro. Rabiot ha individuato il principale problema dell'inizio di stagione del Milan e ci sono due statistiche a testimoniarlo. Nella graduatoria dei tocchi nel terzo offensivo, i rossoneri sono al 18esimo posto della Serie A, evidenziando la totale incapacità di servire gli attaccanti con continuità, con gli ingressi nell'ultimo terzo di campo per 30 minuti di possesso palla effettivo che mostrano Pulisic e compagni addirittura all'ultimo posto in Serie A. C'è bisogno di più presenza, c'è bisogno di più qualità.