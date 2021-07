Parolo approva Felipe Anderson: "Alla Lazio potrà essere quello che avevamo ammirato"

Nel corso del suo intervento su Sky Sport, l'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato del possibile approdo in biancoceleste di Felipe Anderson: "Grandissimo giocatore. Dopo la Lazio non è mai riuscito a esplodere definitivamente, ma può fare grandissime cose. Conosce l'ambiente, sa come muoversi e cosa può dare e cosa viene richiesto a un giocatore alla Lazio. Potrà essere il Felipe che avevamo ammirato, un po' più maturo. Le esperienze all'estero sono formative anche se non trovi spazio da titolare. In più dentro ti cresce la voglia di dimostrare ancora di più".