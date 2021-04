Pastore è tornato in campo dopo 187 giorni. Ma lascerà la Roma, priorità alla MLS

Javier Pastore è tornato in campo nella giornata di ieri: 287 giorni dopo l'ultima volta, il trequartista argentino della Roma s'è rivisto sul terreno di gioco contro il Bologna nei sei minuti finali.

Il calciatore giallorosso sarà quindi a disposizione di Fonseca per questo finale di stagione, mentre in estate il suo addio sarà scontato. La valutazione del suo cartellino si aggira sui cinque milioni di euro e il suo futuro, molto probabilmente, sarà negli Stati Uniti, in quella MLS a cui il Flaco anche per scelta di vita ha dato priorità: contatti nelle ultime settimane con Atlanta United e Inter Miami, i due club a stelle e strisce che si sono fatti avanti.

Contatti da approfondire. Poi, non dovessero andare a buon fine, tornerebbe in auge anche l'ipotesi Qatar, altro mercato che ha palesato interesse a Pastore. Che ora pensa al finale di stagione, finalmente in campo, e poi andrà via. Due anni prima della naturale scadenza del contratto.