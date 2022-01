Pau Lopez dopo l'addio alla Roma: "Il mio obiettivo è sempre stato restare al Marsiglia"

Pau Lopez non è più un giocatore della Roma. Recentemente il portiere ha superato le 20 presenze che erano previste per il riscatto obbligatorio da parte del Marsiglia e nella giornata di ieri, lo spagnolo in zona mista dopo il match contro il Lille pareggiato per 1-1, ha commentato così questa notizia: "Sono molto felice del trasferimento a titolo definitivo. Era il mio obiettivo fin dal momento in cui sono arrivato in questo club. Fino ad oggi è stata un'esperienza straordinaria". A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.