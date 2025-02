Ufficiale Esperienza in Messico per Pau Lopez: l'ex Roma va a difendere i pali del Toluca

vedi letture

"Pau Lopez è diventato il nuovo portiere dei Diablos Rojos del Toluca per affrontare la Clausura 2025 della Liga MX". Così il club messicano annuncia l'arrivo in prestito dal Marsiglia del portiere, che tra il 2019 e il 21 ha difeso i pali della Roma. Prosegue il comunicato ufficiale: "Il portiere trentenne di origine spagnola arriva al Toluca FC dal Girona, da cui ha salutato con una prestazione memorabile contro l'Arsenal, a metà settimana, in una partita di Champions League, nella quale è stato parato anche un rigore da Raheem Sterling.

La carriera di Pau López lo ha portato a difendere squadre come l'Espanyol e il Tottenham Hotspur in Premier League; Real Betis, in Spagna; L'AS Roma dall'Italia e l'Olympique de Marseille dalla Francia. Pau López arriva in Messico con la ferma determinazione di garantire la sicurezza dei Devils in porta. Sarà il secondo portiere spagnolo nella storia dei Devils, dopo il leggendario Florentino López, due volte campione con il Toluca FC".