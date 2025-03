Pavard dopo il passaggio del turno in Champions: "Contento di ritrovare il Bayern Monaco"

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha commentato così la vittoria in Champions contro il Feyenoord, che ha permesso ai suoi nerazzurri di raggiungere i quarti di finale:

"Non era una gara semplice ma l'Inter ha messo in campo un'ottima prestazione. Sono contento della prestazione e della qualificazione, ora pensiamo all'Atalanta. Ora il Bayern Monaco? Contento di ritrovarli", le dichiarazioni del francese ex Bayern a Inter Tv.