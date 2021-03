Pellè: "D'Aversa ha l'approccio di Conte: se potessero, lavorerebbero entrambi 24 ore al giorno"

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Graziano Pellè ha raccontato il suo nuovo allenatore Roberto D'Aversa paragonandolo anche ad Antonio Conte: "D'Aversa pretende tanto dalla squadra. Tra me e lui c’è stato subito un buon feeling, perché anche a me piace molto lavorare. In stile Conte? Come approccio, sì. Se potessero, lavorerebbero 24 ore al giorno. Danno l’anima, sono onesti e lavorano sui dettagli", le dichiarazioni dell'attaccante del Parma.