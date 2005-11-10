Pellegatti: "C'è un unica soluzione in questo momento tragico del Milan: Adriano Gallini"

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato così l'attualità di casa Milan, in particolare le difficoltà che il club sta avendo nel trovare una figura dirigenziale che possa sopperire agli esoneri dei vari Furlaini, Tare e Moncada, arrivati nelle scorse settimane.

Queste le sue parole: "Si parte subito male, io penso ad Amorim, che retropensieri potrà avere? C’è una soluzione sola in questo momento tragico: Adriano Galliani come capo del calcio, che scelga il suo direttore sportivo e che ci salvi. Arriverebbe subito".

E ancora: "Le ho vissute fino a due giorni fa con la coscienza di star per vivere e di avere vissuto un periodo di straordinaria intensità, nella sua negatività. Io ho sempre detto che questi tre anni, per quello che è successo, sono i tre anni più brutti della storia del Milan. Sul piano sportivo anche l’anno di Farina è stato meglio. A livello di calcio non ho dubbi che siano i tre anni peggiori. Non ho mai visto un allenatore inseguire in capitano, un allenatore esonerato che ha fatto una conferenza stampa, bugie su un Milan compatto per poi vedere le cose che sono emerse dopo con Ibra che chiama i giocatori e Allegri che non va d’accordo con Ibra. Sono cose mai successe".