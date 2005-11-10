Milan, avanti tutta per Amorim. Pellegatti: "Profilo che piace sia a Cardinale che ad Ibra"

Dopo giorni di riflessioni e soprattutto di candidature più o meno veritiere, in casa Milan c'è stata una virata netta verso Ruben Amorim come erede di Massimiliano Allegri in panchina. Ne ha parlato anche Carlo Pellegatti, giornalista molto vicino alle vicende rossonere, sul suo canale YouTube: "Stiamo andando verso la soluzione Ruben Amorim. In Portogallo la danno fatta, il suo entourage l'ha data fatta, Cardinale è deciso a ribadire sempre che quest'anno sarà lui a decidere".

Un profilo che piace al numero uno del club, ma non solo: "Amorim è una scelta che so piaceva anche a Zlatan Ibrahimovic, sempre fondamentale in ogni scelta e dunque sarà lui probabilmente. Vedremo se sarà annunciato, quando, se nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Sarà bello cercare di carpire quando si recherà la prima volta a Milanello, però non credo, magari mi sbaglio, io azzardo, non credo che venga presentato adesso, ma come è successo negli ultimi anni verrà probabilmente presentato il giorno del raduno".