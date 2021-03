Pellegatti non ha dubbi: "Felice che Ibrahimovic resti al Milan anche l'anno prossimo"

vedi letture

Tramite il suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha detto la sua sul Milan ed in particolar modo su Zlatan Ibrahimovic, confessando la propria convinzione in vista del futuro: “Mi sto gustando giorno dopo giorno Zlatan Ibrahimovic. Lo avrei voluto a Milano, speravo venisse a Milano, già nel gennaio del 2019. E’ arrivato un anno dopo e per me e tutti i tifosi del Milan è stata una festa. Mi sto gustando minuto dopo minuto delle sue prestazioni. Sono contento che rimarrà anche il prossimo anno, non ci sono dubbi per la volontà di Ibra e per la volontà del Milan. Avrà 40 anni? Non mi interessa, Ibra ci ha abituati alle sorprese, un giocatore fuori categoria”.