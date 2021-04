Pellegrini-Villar, Cassano duro: "Sceneggiata non da leader. Mai prendersela coi giovani"

Antonio Cassano parla sul canale Twitch di Vieri, la BoboTv, di quanto accaduto ieri tra Lorenzo Pellegrini e Gonzalo Villar durante la gara tra Roma e Bologna. Il capitano giallorosso ha infatti redarguito il compagno dopo un brutto pallone perso: "Mai me la sono presa con un ragazzino. Davanti alla gente non si deve azzardare a fare queste sceneggiate, lo doveva fare nello spogliatoio. Vuole fare il leader? Lo faccia con giocatori alla sua altezza, giocatori più grandi, non con un ragazzo più piccolo. Nello spogliatoio puoi dargli anche una manata. I leader non si vedono per quello. Al Real Zidane e Raul incoraggiavano i più giovani, non si azzardavano a criticare i ragazzini".