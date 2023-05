Perisic come Lukaku? L'Inter non chiude la porta. Ma solo se Gosens andrà via

Ivan Perisic potrebbe clamorosamente tornare all'Inter un anno dopo la sua decisione di trasferirsi al Tottenham a parametro zero. Lo scrive il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola: il laterale croato ha vissuto a Londra una stagione non semplice e l'ottavo posto finale non permetterà agli spurs nella prossima stagione di partecipare alle coppe europee. L'Inter - si legge - non è contraria a un suo ritorno, ma solo in caso di cessione di Robin Gosens e a patto che il giocatore rinunci a parte dello stipendio visto che a Londra guadagna sei milioni di euro netti. Le alternative per la fascia sinistra solo Parisi (Empoli), Holm (Spezia) e Mazzocchi (Salernitana).