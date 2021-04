Perisic firma il pareggio: carambola dolorosa, 1-1 Inter dopo una giocata di Hakimi

vedi letture

Hakimi sfonda sulla sua fascia di competenza, dopo un'azione sulla destra, per poi guardare in mezzo. Perisic insegue l'azione e, sul cross del marocchino, arriva con i tempi giusti. Dopo un rimpallo, anche doloroso per il croato, da due passi infila Provedel con un tocco. 1-1 Inter e tutto da rifare per lo Spezia.