Perisic torna titolare nell'Inter. Kolarov e Vidal a disposizione solo con il Crotone

vedi letture

Contro lo Spezia si vedrà un’Inter pressoché titolare. Perisic, infatti, va verso il ritorno nell’undici iniziale, dopo essere rimasto fuori, a causa di un affaticamento muscolare, contro Bologna e Sassuolo, essere rimasto seduto in panchina con il Cagliari, ed aver disputato l’ultimo scorcio di gara con il Napoli. Da capire se eventualmente - sottolinea il Corriere dello Sport - Darmian possa comunque trovare spazio al posto di Hakimi, ma non ci sono segnali in questo senso. Non sono partiti per la Liguria i soliti Kolarov e Vidal, che non hanno ancora smaltito i rispettivi acciacchi. Difficile che recuperino per il Verona, più facile immaginarli a disposizione tra 10 giorni con il Crotone.