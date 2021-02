Pessina: "Obiettivo Nazionale, ma ora c'è la Champions con l'Atalanta. Gomez? Insostituibile"

vedi letture

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e match-winner della semifinale contro il Napoli, a fine partita è intervenuto al microfono di Rai Sport: "La cosa più importante è che stiamo facendo bene, che siamo passati. Ora siamo in finale di Coppa Italia e dentro a tutte le competizioni, questo era il nostro obiettivo. Poi è da inizio ottobre che giochiamo ogni tre giorni praticamente e stiamo dimostrando di avere una grande forza".

A questo punto gli Europei possono essere un obiettivo? Ci pensi?

"Ci penso, la Nazionale è l'obiettivo più grande per un giocatore. Ma ora siamo concentrati sull'Atalanta, c'è ancora tanto da fare, c'è il turno di Champions League alle porte. In Nazionale ci sono già stato a novembre, sarebbe bellissimo tornarci".

Quanto spazio pensi di poter arrivare con uno come Mancini che lancia tanti giovani?

"Adesso penso all'Atalanta, poi se a marzo dovesse arrivare la convocazione di Mancini sarò più che felice di onorarla. Sarebbe un altro sogno che si avvera. Starà a me vedere quanto riuscirà a giocare anche in Nazionale".

Ti sentiresti più esterno alto o mezzala nel 4-3-3 di Mancini?

"Sicuramente come mezzala. Ho sempre ricoperto un po' tutti i ruoli del centrocampo, anche adesso sto facendo il centrocampista avanzato. Con Mancini la mezzala diventa un trequartista, ma posso giocare anche davanti alla difesa. Mi adatto per giocare".

Ti è pesata la responsabilità di sostituire Gomez?

"Non è stato un sostituire, penso che lui sia insostituibile e giocavamo anche insieme in ruoli diversi. Sicuramente io e lui abbiamo caratteristiche diverse, entrambi abbiamo fatto il meglio per questa squadra e io continuo a farlo, facendo ciò che mi chiede il mister".

Come va l'Università?

"Adesso forse riuscirò a studiare un po' di più che abbiamo un po' più di tempo da dopo marzo, in quest'ultimo periodo è stata dura (ride, ndr)".