Pioli da 4 per MilanNews: "Il Milan è imploso davanti ai suoi occhi"

MilanNews non usa mezzi termini nelle pagelle per Stefano Pioli: 4 per il tecnico rossonero dopo il 3-0 subito dalla Lazio. "Il Milan è imploso, davanti ai suoi occhi, giorno dopo giorno. La condizione fisica è a limiti della decenza, il cervello della squadra non dà segnali incoraggianti. Il doppio ko con Lazio e Sassuolo certifica che i problemi sono molteplici perché questa squadra non sa più segnare. Sarà un finale al fotofinish, ma servono delle imprese che – stasera – sembrano essere ciclopiche".