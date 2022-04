Pioli e la volata scudetto: "Noi stiamo giocando bene, le altre non le guardo così tanto"

vedi letture

Chi ha più voglia di vincere lo scudetto e chi gioca meglio fra Inter, Napoli e Milan? Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, risponde così: "Chi ha più voglia di vincere non credo sia un tema, le motivazioni sono altissime per tutti. Credo che noi stiamo giocando bene, sicuramente dobbiamo fare di più. Gli altri non li sto guardando con così tanta attenzione".

Tutte le parole di Pioli in conferenza