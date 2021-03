Pioli: "Ora stringiamo i denti. Sbagliato parlare di atteggiamento sbagliato in Milan-Udinese"

vedi letture

"Se confrontiamo il 2020 con l'inizio di questo 2021 i nostri risultati quest'anno sono stati inferiori, ma pensare di riuscire a ottenere gli stessi risultati e avere quella continuità per tanto tempo era difficile. E' una stagione particolare, giochiamo ogni quattro giorni e gli infortuni ci sono, anche più del previsto. Ora è il momento di stringere i denti, dobbiamo giocare da squadra e vincere quante più partite è possibile perché questi due mesi e mezzo decideranno le sorti del campionato e dell'Europa League". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, gara valida per la 26esima giornata di Serie A.

Come è possibile far sì che il Milan sia sempre quello di Roma?

"Per giocare certe partite bisogna affrontare anche avversari che ti concedono spazio e vogliono attaccare. Con la Roma è stata questo tipo di partita e aspettarsi la stessa prestazione contro l'Udinese che è molto più bravo a chiudersi e a non farti giocare è difficile. Sbagliato parlare di atteggiamento sbagliato, la squadra ha dato tutto anche contro l'Udinese ma dal punto di vista di qualità e ritmo non siamo stati gli stessi. Noi siamo la squadra più giovane del campionato e queste partite ci aiuteranno a migliorare".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli