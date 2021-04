Pioli sul momento del Milan: "Giusto che i dibattiti su di noi siano aperti. Serve più attenzione"

Vigilia di campionato per il Milan. La gara col Benevento è di fondamentale importanza per la corsa Champions League, soprattutto dopo il pesante ko con la Lazio. Questo il pensiero di Stefano Pioli in conferenza stampa: "I dibattiti sono aperti ed è giusto che sia così. Abbiamo fatto metà campionato benissimo, ora stiamo facendo meno bene. Il fatto di essere una squadra più compatta è vero, stiamo subendo qualche gol di troppo e concretizziamo meno. Serve essere più determinati e più attenti in certe situazioni".

