Piotrowski: "Vogliamo raggiungere i 50 punti. Per l'Udinese sarebbe uno step in avanti"
TUTTO mercato WEB
Jakub Piotrowski, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima della sfida contro la Lazio: "Abbiamo parlato di questo all'interno dello spogliatoio, adesso vogliamo raggiungere 50 punti perché penso che sia un ottimo step in avanti per noi".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Allegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile