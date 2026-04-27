Udinese, Piotrowski: "Assenza Karlstrom pesante, ma ce la metteremo tutta"

Jakub Piotrowski, centrocampista dell'Udinese, ai microfoni di Dazn ha parlato così nel pre-gara del match con la Lazio: "L'assenza di Karlstrom è pesante, è un centrocampista importante e un calciatore fondamentale per i nostri equilibri. È il nostro capitano, ci mancherà come altri calciatori importanti. Ma sarà un grande esame per chi c'è, ce la metteremo tutta per un risultato positivo".