Pirlo dalla conferenza alla Primavera: in tribuna a Vinovo per Juventus-Sassuolo

In mattinata l’allenamento di vigilia della gara in programma domani alle 12:30 contro il Bologna della sua Juventus, poi la conferenza nella sala stampa dell’Allianz Stadium e subito dopo la partenza direzione Vinovo. Giornata ricca di impegni per Andrea Pirlo che dopo le parole di vigilia del match contro la squadra di Mihajlovic si è recato presso le tribune del campo Ale&Ricky per seguire il match valido per il campionato Primavera fra Juventus e Sassuolo. Assieme a lui presenti anche Nedved, Paratici e Cherubini oltre che i dirigenti di Under 23 e Under 19.