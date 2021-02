Pirlo e l'importanza di Bentancur in questa Juve: "Ecco i motivi della sua iniziale flessione"

Qual'è il ruolo di Rodrigo Bentancur in questa Juventus? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro la Roma ha risposto così: "E' un ruolo importante. Ha iniziato la stagione un po' sottotono ma lo scorso anno aveva giocato tanto e non aveva avuto tempo per rifiatare. Quando s'è presentato nel ritiro era ancora un po' affaticato, ha avuto bisogno di un po' di partite ma ora abbiamo ritrovato il Bentancur che conoscevamo".

Clicca QUI per la conferenza stampa di Andrea Pirlo.