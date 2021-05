Pirlo esonerato. La Stampa: "Scelta folle ma consapevole. Le avventure non fanno per la Juve"

vedi letture

“Il secondo addio di Pirlo. Scelta folle, ma consapevole e una carriera da scrivere”. Sulle pagine de La Stampa, a firma di Giulia Zonca, si analizza così l’esonero, ormai solo da ufficializzare, di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus. “È stata una piazza, ma di quelle vissute inconsapevolmente - si legge sul quotidiano torinese - è stato così e Pirlo non se ne deve pentire, mentre la Juve ora forse sa che le avventure, i colpi di testa, non fanno per lei. Pirlo saluta per la seconda volta dopo le lacrime nella della finale di Berlino. […] Ci sono diverse squadre di A che potrebbero funzionare, il Sassuolo, la Sampdoria, le scelte non mancheranno”.