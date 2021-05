Pirlo saluta la Juventus: il meglio e il peggio della sua stagione, in 12 istantanee

Un lungo comunicato, tra addio e ringraziamenti. Un saluto fatto di riconoscenza e anche parecchio rammarico. Dopo una sola stagione, due titoli e un quarto posto oggettivamente deludente, la Juventus e Andrea Pirlo si dicono addio. O magari arrivederci, chissà. Nel frattempo, proviamo a ripercorrere l’avventura del bresciano alla guida dei bianconeri.

31 luglio 2020 - La presentazione, all’Under 23 - Un’estate fa, la Juventus sceglie Pirlo. Lo fa, inizialmente, per la seconda squadra, impegnata in Serie C. Che sia una indicazione per il futuro, però, si capisce già dal fatto che alla conferenza stampa di presentazione vi siano il presidente Agnelli e il direttore sportivo Paratici. Un’investitura, con tempi più rapidi del previsto: nel giro di una settimana, infatti, arriverà l’esonero di Sarri e la promozione pressoché immediata di Pirlo alla guida della Prima Squadra.

20 settembre 2020 - Subito super: 3-0 alla Sampdoria - L’avvio è di quelli col botto. Resta una delle migliori partite giocate dalla Signora in questa stagione, anche per la debolissima opposizione della Samp, pesantemente criticata da Ranieri. Finisce 3-0, segnano Ronaldo, Bonucci e Kulusevski. Non c’è ancora Chiesa, non c’è soprattutto Dybala che sarà il grande assente dell’annata.

28 ottobre 2020 - Il primo KO: 0-2 a Torino col Barcellona - Da una delle migliori a una delle peggiori. La seconda in Champions, la prima allo Stadium, è da dimenticare. Priva di CR7, la Juve di Pirlo assiste al Messi-show. Il risultato è persino più striminzito del possibile, per i catalani. È una delle poche occasioni in cui Pirlo tenta un 4-2-3-1, precocemente naufragato.

8 dicembre 2020 - La rivincita: 3-0 al Camp Nou - Qui non ci sono dubbi. La miglior gara in assoluto della Juventus di Pirlo. Si prende una rivincita grossa come il Camp Nou, anche perché questa volta Ronaldo c’è e insegue l’eterno rivale persino in ripiegamento difensivo. Sembra la serata della svolta, è quella che consegna a Madama il primo posto nel girone Champions.

22 dicembre 2020 - Che batosta: la Fiorentina espugna lo Stadium - Avanti con alti e bassi. Uno dei minimi storici, ancora. Subito prima di Natale, la Juve arriva scossa all’appuntamento coi viola: è appena arrivata la sentenza sulla gara col Napoli, contro i partenopei si dovrà giocare e non ci sarà il 3-0 a tavolino. Risultato: Ribery & Co passeggiano a Torino.

17 gennaio 2021 - Bandiera bianca Scudetto: l’Inter vince 2-0 - È la partita che segna la frattura definitiva con la vetta. La Juve va al Meazza, i nerazzurri di Conte la battono 2-0. In testa c’è il Milan, Pirlo scivola a -7 dai rossoneri. Alla fine, come noto, vincerà l’Inter. Ma le speranze tricolori dei bianconeri finiscono sostanzialmente lì.

20 gennaio 2021 - Il primo trofeo: la Supercoppa - Dal campionato, la Juve si rituffa sulle coppe. Vince la prima, al Mapei Stadium che porterà fortuna a Pirlo: ancora in attesa di disputare la gara di andata, i bianconeri si tolgono la soddisfazione di battere il Napoli. Finisce 2-0, con Ronaldo e Kulusevski lì davanti.

9 marzo 2021 - Fuori dalla Champions - L’andata in Portogallo è stata amara, il ritorno ancora peggio. La Juve sfiora l’impresa, poi la barriera si apre sul più bello e passa il Porto. Fuori agli ottavi di finale, ancora una volta contro una squadra che non è una grandissima del calcio europeo.

21 marzo 2021 - Benevento corsaro a Torino - Scegliamo questa gara come simbolo dei punti persi dalla Juve. Col Crotone, col Verona, soprattutto con i sanniti. Dopo la Fiorentina, anche i ragazzi di Inzaghi espugnano quella che in altri tempi è stata una vera e propria fortezza per la Signora.

9 maggio 2021 - KO col Milan: Champions in bilico - In assoluto, una delle serata più nere nella non felicissima prima avventura di Pirlo in panchina. Quella in cui Madama mette davvero a rischio la propria presenza nell’Europa che conta. E per la prima volta nella sua storia perde tre partite in casa col risultato di 3-0 nella stessa stagione.

19 maggio 2021 - Il secondo trofeo: la Coppa Italia - La Juve ci arriva con la carica per il successo nel derby d’Italia nell’ultima di campionato. Di fronte c’è l’Atalanta, che pochi giorni dopo sarà arbitro della corsa Champions. Compatta, pratica e infine persino bella, la Signora soffre nel primo tempo ma domina nel secondo. Ci pensa l’uomo della provvidenza, Federico Chiesa, l’unico a crederci ed esserci sempre. Sale in cattedra anche Kulusevski.

23 maggio 2021 - L’ultima: la Juve vince e spera. Va in Champions - Obiettivo conquistato, anche se in campionato è davvero il minimo sindacale. L’ultima in Serie A, l’ultima di Pirlo con la Juve a questo punto, è una vittoria: i bianconeri trionfano 4-1 a Bologna, il migliore in campo è Dybala in una prestazione che sa di rammarico per quanto non c’è stato nella stagione. Poi incrociano le dita e ringraziano il Napoli che fa harakiri in casa col Verona. È Champions League.