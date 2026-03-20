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Pisa, Hiljemark: “Como come Juve e Milan: Fabregas sta facendo un lavoro straordinario”

Pisa, Hiljemark: “Como come Juve e Milan: Fabregas sta facendo un lavoro straordinario”TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:05Serie A
Davide Caruso

14:30 - Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Oscar Hiljemark, nell'antivigilia di Como Pisa. Diretta testuale a cura di TMW.

14:45 - INIZIO CONFERENZA
Come intende gestire l'emergenza infortuni e squalifiche? Un giudizio sul Como
"Calabresi sta meglio, si è allenato con la squadra, lui è un leone. Marius è fuori, Aebicher e Durosinmi sono squalificati, ma ci faremo trovare pronti. Il Como è una squadra fortissima, hanno 25 punti in più dell'anno scorso. Sono una squadra come la Juventus e il Milan".

Dopo la partita col Cagliari hai detto di aver visto per la prima volta la squadra capire davvero ciò che chiedi. È nato il “Pisa di Hiljemark”? E come avete gestito la settimana dopo una vittoria che, a livello salvezza, cambia ancora poco?
"La situazione è sempre la stessa: difficile. L’orgoglio cresce, certo, ma i punti non bastano. Contro il Cagliari abbiamo fatto 90 minuti molto buoni, anche in dieci per 50 minuti. Ma domenica è un’altra partita, con un’altra squadra e altre difficoltà. Serve essere preparati e umili. Non dobbiamo pensare di essere in un momento positivo perché abbiamo vinto una gara: i piedi devono rimanere per terra".

Moreo ha parlato di “miracolo salvezza” e di attaccamento alla maglia. Che pensi del gruppo storico? E su Marin: quanto starà fuori?
"Quando sono arrivato, ho trovato un gruppo molto solido. Hanno cambiato allenatore e non è mai semplice, ma nelle ultime settimane hanno lavorato esattamente come piace a me. I giocatori che sono qui da anni, anche chi ha fatto la Serie B, giocano sempre per la maglia e per i tifosi, e questo è molto importante. Il lavoro è stato buono anche nelle partite perse: col Milan 90 minuti molto bene, col Bologna una grande gara. Finalmente sono arrivati i punti.
Per Marin: speriamo possa rientrare dopo la sosta. Non è un infortunio grave. Domenica non ci sarà, ma credo che per la gara contro il Torino possa tornare".

Questo Pisa nell'ultima partita ha dimostrato di avere le carte in regola per fare bene: ha dimostrato carattere, capacità di reazione, tenuta mentale fino alla fine. Cosa serve alla squadra per avere quella costanza che finora è mancata?
"Dobbiamo andare in campo esattamente come la settimana scorsa: più leggeri, più tranquilli, ma sempre uniti e disposti a combattere per la maglia.
Se restiamo compatti, la fase difensiva funziona molto bene e possiamo fare una buona partita anche a Como. Loro sono forti, ma possiamo metterli in difficoltà".

Hai studiato il Como: cosa ti preoccupa e dove il Pisa può colpire?
"Il Como è una grande squadra. Fabregas e il suo staff hanno fatto un lavoro eccezionale, e la società ha costruito una rosa di grande qualità, sia individuale sia collettiva. Attaccano molto bene, fanno tanti gol e creano dubbi all’avversario in tutte le fasi di gioco. Noi abbiamo studiato alcune situazioni dove possiamo essere pericolosi, e speriamo di sfruttarle domenica. Andremo a giocare con orgoglio, per la squadra, la società e i tifosi. E magari, con un po’ di fortuna, riusciremo a portare qualcosa anche da là".

Senza Durosinmi squalificato, potremmo vedere una formazione senza una punta di peso?
"Abbiamo provato tante soluzioni in allenamento. Voglio che tutti capiscano cosa serve fare in campo. La scelta definitiva la farò negli ultimi due giorni prima della partita".

Il Como non dà punti di riferimento: la scelta della difesa sarà fondamentale. E poi: come hai “recuperato” Tramoni?
"Sì, il Como è molto difficile da marcare: difensori e centrocampisti entrano dentro il campo, cambiano continuamente posizione. Serve una scelta molto attenta. Tramoni si allena benissimo da settimane. La scorsa ha fatto una settimana straordinaria e ha meritato di giocare. Quando è entrato ha fatto una bella partita, lavorando per la squadra e provando a fare la differenza. Ha trovato tante cose positive e continuerà a giocarsi le sue chance".

Le scelte difensive dipendono dall’avversario?
"Sì, sempre. Bologna, Verona, Como: ogni squadra è diversa. Le scelte difensive, gli accoppiamenti e il modo di pressare cambiano da partita a partita".

Hojholt è un giocatore che conosci da tanti anni: siete stati compagni di squadra, poi lui ti ha avuto come allenatore, ora siete di nuovo insieme a Pisa. Com’è il vostro rapporto e quanto può essere importante per questo Pisa? E poi: che valore ha, nel calcio italiano, un allenatore come Fabregas e il lavoro che ha fatto a Como?
"Hojholt ha giocato due partite e secondo me le ha fatte molto molto bene. Domenica scorsa è entrato e ha disputato una grande gara. Io e lui abbiamo una relazione che va avanti da tanti anni: è un ragazzo serio, lavora sempre bene e sta molto attento a ciò che vogliamo fare in campo. È sicuramente in una posizione positiva per giocare questa partita. Poi, come sempre, dovrò fare le scelte giuste in base alla gara: inizieremo in un modo, ma è sicuro che durante la partita ci saranno momenti in cui servirà cambiare. Fuori casa, contro una squadra come il Como, serviranno giocatori capaci di correre molto anche senza palla. Per quanto riguarda Fabregas: è un allenatore giovane che sta facendo un lavoro straordinario. Quando sono venuto in Italia per ottenere la licenza Pro, già si parlava di quello che stava costruendo. Ha trasformato il Como in una squadra fortissima, con un gruppo molto solido e una qualità di gioco impressionante. In questo momento giocano per obiettivi completamente diversi dai nostri, quasi da Champions, ed è qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che stiamo vivendo noi. Noi giochiamo per altri obiettivi, ma vedremo dopo questa partita come si evolverà la situazione".

Un commento su Nicolas: è tornato dopo la scadenza del contratto con un ruolo da “esperto” per aiutare i più giovani, e invece si è ritrovato titolare in un momento cruciale della stagione. Cosa ti ha convinto di lui? E, ultima cosa: questa settimana si è parlato molto della tua prima vittoria con una squadra composta in gran parte dalla “vecchia guardia” della promozione. Che sensazioni hai avuto nel ritrovare quel gruppo?
"Prima di me non posso parlare, quello riguarda il passato. Quando sono arrivato io, Semper era titolare ma ha avuto sfortuna: alcuni problemi fisici non gli hanno permesso di giocare. Nicolas ha avuto la sua occasione e l’ha sfruttata molto bene. Nelle ultime due settimane l’ho visto crescere tanto: è un portiere forte, serio, e si è allenato con grande intensità. Per una squadra come la nostra, in una situazione così difficile, avere tre portieri affidabili è fondamentale.
Speriamo che dopo la sosta Semper possa rientrare con il gruppo: sarà un vantaggio avere tutta la rosa a disposizione. Per quanto riguarda la vittoria: sì, era la mia prima da allenatore del Pisa, e mi ha fatto molto piacere che in campo ci fossero tanti giocatori della “vecchia guardia”, quelli che hanno conquistato la Serie A l’anno scorso. Sono ragazzi che conoscono bene l’ambiente, la città e la maglia. Hanno un attaccamento fortissimo e lo hanno dimostrato anche contro il Cagliari. Toure è entrato nel finale e ha dato tutto: questo spirito è quello che ci serve. Il gruppo storico è molto importante: hanno esperienza, conoscono le difficoltà e sanno cosa significa lottare. Per me è stato bello vedere il loro contributo in una vittoria così importante".

15:05 - FINE CONFERENZA

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