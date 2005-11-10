Pisilli: "Lavoriamo ogni giorno per portare la Roma a traguardi sempre più ambiziosi"

Nel corso della rubrica "A casa dei campioni" di idealista/news, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha dichiarato: "Avevo nove anni, venni a fare un provino e andò bene. È uno dei momenti della mia vita che non potrò mai dimenticare. Pensate che, insieme a me, presero anche uno dei miei amici con cui giocavo sempre a calcio davanti casa ed abbiamo fatto quasi la stessa trafila nella Roma. Poi alle soglie della Primavera lui è andato via ed io, fortunatamente, ho proseguito".

Quando hai iniziato a credere davvero che saresti diventato un calciatore professionista?

"Non c’è un momento vero e proprio, perché sono fasi di un percorso che parte quando sei piccolo. Diciamo che quando ho iniziato a far parte stabilmente della rosa di prima squadra, lì ho capito che avrei continuato a giocare a lungo sui campi di calcio".

Hai realizzato il sogno di tanti bambini: giocare e segnare per la tua squadra del cuore. Cosa si prova a sentire l’Olimpico che urla il tuo nome? L’emozione è sempre la stessa della prima volta?

"È un’emozione unica, indescrivibile. Quando feci gol allo Sheriff in Europa League, era la mia seconda partita ufficiale. Ricordo l’emozione di quel momento sul campo, anche se in realtà, ogni volta è una sensazione differente".

Cosa significa per te e per la Roma tornare a calcare i più importanti palcoscenici europei in Champions League?

"Semplicemente è l’obiettivo per cui lavoriamo ogni giorno: portare la Roma a conquistare traguardi sempre più ambiziosi. È quello che volevamo tutti e per molti di noi sarà una sensazione nuova, visto che questo palcoscenico mancava da diversi anni".

Tutti gli allenatori che hai avuto hanno sempre riservato parole di elogio nei tuoi confronti. Cos’ha di speciale secondo te Pisilli?

"Non sta a me dirlo, io penso soltanto a mettermi a disposizione, cercando di sfruttare al meglio le mie caratteristiche da centrocampista d’inserimento. Poi, chiaramente, sapere che ci sono allenatori che ti stimano fa sempre piacere ed è uno stimolo per fare sempre meglio".