Como, pazza idea Pisilli a centrocampo. C'è anche il Nottingham, ma per la Roma è incedibile

Il Como sta scandagliando il mercato alla ricerca di calciatori italiani che possano allungare la lista UEFA da presentare la prossima stagione in Champions League ed è in questo scenario che Cesc Fabregas sarebbe rimasto piacevolmente colpito da quanto mostrato dal centrocampista della Roma Niccolò Pisilli. Come riferito da Sky Sport, il tecnico spagnolo lo apprezza particolarmente e ci sarebbe già stata una richiesta da parte dei lariani. Ma il Como non sarebbe l'unica squadra ad aver messo il mirino su Pisilli, visto che anche il Nottingham Forest, sempre attento a fiutare i colpi dalla Serie A, lo avrebbe cercato.

Dall'altra parte, però, c'è da fare i conti con la Roma, che non sembra avere minimamente intenzione di privarsi del proprio gioiellino. Nonostante un inizio di stagione in sordina, Pisilli è diventato con il passare del tempo il coltellino svizzero di Gian Piero Gasperini, che ne apprezza la duttilità e la costante abnegazione e lo considera un punto fermo per la prossima stagione.

Centrocampista classe 2004, Pisilli è reduce da una stagione in cui ha messo a referto 34 presenze con la Roma in tutte le competizioni, impreziosite da 4 gol - due in campionato e due in Europa League - e altrettanti assist.