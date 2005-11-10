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Roma, Pisilli: "Quando feci gol allo Sheriff in Europa League emozione unica, indescrivibile"

Roma, Pisilli: "Quando feci gol allo Sheriff in Europa League emozione unica, indescrivibile"
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 15:22Serie A

Nel corso dell'intervista a Idealista/news nel corso della rubrica "A casa dei campioni", il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato di quando ha realizzato di diventare un calciatore professionista: "Non c’è un momento vero e proprio, perché sono fasi di un percorso che parte quando sei piccolo. Diciamo che quando ho iniziato a far parte stabilmente della rosa di prima squadra, lì ho capito che avrei continuato a giocare a lungo sui campi di calcio".

Hai realizzato il sogno di tanti bambini: giocare e segnare per la tua squadra del cuore. Cosa si prova a sentire l’Olimpico che urla il tuo nome? L’emozione è sempre la stessa della prima volta?
"È un’emozione unica, indescrivibile. Quando feci gol allo Sheriff in Europa League, era la mia seconda partita ufficiale. Ricordo l’emozione di quel momento sul campo, anche se in realtà, ogni volta è una sensazione differente".

Leggi le dichiarazioni di Niccolò Pisilli

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