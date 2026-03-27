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Pistocchi riapre la corsa scudetto: "Il Napoli le vincerà tutte. Due ko per l'Inter? Può succedere"

Pistocchi riapre la corsa scudetto: "Il Napoli le vincerà tutte. Due ko per l'Inter? Può succedere"TUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:30Serie A
Giacomo Iacobellis

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervistato da Radio TuttoNapoli, ha detto la sua sulla corsa scudetto che all'improvviso vede di nuovo coinvolta anche la squadra di mister Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni:

"Come ho detto un mese e mezzo fa, il Napoli le vince tutte. L'ho detto quando mancavano dieci partite, quindi sono convinto che il Napoli le vinca tutte. Ha ritrovato i suoi giocatori più importanti e questo è il momento in cui le capacità del tecnico di valorizzare la rosa e la sua mentalità vincente possono fare la differenza. L'Inter è ovviamente ancora in grande vantaggio: se hai sei punti sul Milan e sette sul Napoli vuol dire che dovresti perdere clamorosamente due partite sulle otto che mancano. Può succedere.

Nello stesso tempo dico che il Milan, visto nel secondo tempo quando è passato al 4-3-3, è stato forse il miglior Milan della stagione. Però avrà grossi rimpianti, perché è vero che ha fatto punti contro le grandi, ma ha perso 17 punti contro le piccole: Parma, Pisa, Genoa, Sassuolo. Forse proprio con le medio-piccole denota qualche problematica di gioco, mentre nei big match, potendo giocare di rimessa, fa vedere le cose migliori. È anche la disposizione che valorizzerebbe di più Leao. I suoi numeri sono comunque buoni e importanti: pur essendo un giocatore che a volte si estranea dalla partita, ha soluzioni nel DNA che gli consentono di risolvere le partite, quindi è un giocatore importante".

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