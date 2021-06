Pjanic può tornare alla Juve e il Barça cerca già il sostituto. Dopo Depay caccia al centrocampista

Prima Memphis Depay a parametro zero, poi un centrocampista centrale. Il quotidiano spagnolo Marca quest'oggi individua le priorità di mercato del Barcellona del presidente Laporta. Non appena sarà ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante olandese, in scadenza di contratto con l'Olympique Lione, i blaugrana si muoveranno così per andare a rinforzare la mediana, considerata anche la possibile partenza di Miralem Pjanic (la Juventus di Allegri spinge per riaverlo in prestito) dopo una sola stagione in Catalogna.