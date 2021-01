Pol Lirola si presenta: "È successo tutto molto in fretta, Marsiglia grande club. Mi manda Ribery"

Pol Lirola si presenta ai tifosi dell'Olympique Marsiglia. Intervenuto in conferenza stampa, il laterale appena arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina ha spiegato così il suo trasferimento e le sue caratteristiche di gioco: "È successo tutto molto velocemente col Marsiglia. Per ora ho avuto poco tempo per incontrare i miei compagni di squadra, ma il mio connazionale Álvaro González Soberón mi sta aiutando a inserirmi. Ruolo? Personalmente mi piace più attaccare che difendere, penso di poter aiutare una squadra che si basa molto sul possesso palla come questa. In Italia ho imparato molto a livello difensivo perché giocavo troppo alto, devo migliorare in questo aspetto. So che l'OM è un grande club, con una storia importante sia in Francia che in Europa", le sue dichiarazioni.

Non è mancata infine una battuta sul suo ex compagno di squadra a Firenze Franck Ribery, bandiera proprio del Marsiglia in Francia: "Franck è un ottimo amico. L'anno e mezzo passato con lui mi è servito molto, è un grande giocatore. Abbiamo parlato del Marsiglia, mi ha detto che ci sono dei tifosi eccezionali qui".