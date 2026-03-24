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Pozzo: "Como quasi miracoloso. Lucca? Impossibile inverta il rendimento da un anno a un altro"

Pozzo: "Como quasi miracoloso. Lucca? Impossibile inverta il rendimento da un anno a un altro"TUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Ninni/Image Sport
Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:53Serie A
Alessio Del Lungo

Come mai Lucca ha steccato al Napoli? Domanda molto complicata e difficile, alla quale Gianpaolo Pozzo, patron dell'Udinese, ha provato a rispondere durante La politica nel pallone, in onda su Radio GR Parlamento: "Noi lo avevamo qui che funzionava bene, ha fatto ottimi campionati. Bisogna avere un po' di pazienza, le cose non girano bene subito. Non so perché, non è possibile che un giocatore così giovane inverta il rendimento da un anno a un altro. Deve sicuramente ritornare fuori quel giocatore che abbiamo conosciuto, aveva carattere e segnava".

Che ne pensa del Como che vuole la Champions?
"Sono miracolosi per la verità. Non bastano i soldi, bisogna essere anche capaci, sono arrivati in una zona che sotto il profilo calcistico non ha una grande tradizione e stanno facendo delle cose incredibili. Sono bravi nella gestione, hanno centrato tutto, anche l'acquisto dei giocatori. Bravissimi. Non li conosco, ma hanno investito bene i loro soldi".

Clicca qui per leggere l'intervista completa a Gianpaolo Pozzo.

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