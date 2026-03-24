Udinese, Pozzo: "Davis fa gol. 25 milioni per Solet? Non faccio prezzi, non siamo alla Borsa"

Uno dei giocatori più in forma del momento in Serie A è Keinan Davis, attaccante dell'Udinese. Uno che lo conosce molto bene è senza dubbio Gianpaolo Pozzo, patron dei friulani, che ne ha parlato così a Rai Gr Parlamento in occasione della trasmissione La politica nel pallone: "Lo abbiamo pagato 3 milioni di euro, è un bravissimo giocatore anche a livello di comportamento e atteggiamento nei confronti della società. Ha avuto dei momenti difficili, ma se gli dai la palla sa come gestirla e fa gol".

Un altro sul taccuino di tante big, come l'Inter, è Solet. Possono bastare 25 milioni di euro?

"Nelle trattative è difficile stabilire un prezzo, non mi sento di fare un prezzo, non siamo alla Borsa. Ci sono margini difficili da stabilire, scambi eventuali di giocatori... Lui è molto importante per la difesa, si vede, è molto bravo e fa un lavoro molto valido".

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