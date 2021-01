Prandelli: "Gli amici mi dicono: 'Ma chi te l'ha fatto fare'? Ma io ho scelto Firenze col cuore"

"I miei amici, così come i miei familiari, mi chiedono chi me l'abbia fatto fare, ma io non penso di aver fatto la scelta sbagliata. Amo Firenze e la Fiorentina, ho scelto col cuore. Siamo in difficoltà, è vero, ma io non ho mai avuto paura delle difficoltà". Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha commentato così il suo finora molto complicato ritorno sulla panchina viola nella conferenza stampa alla vigilia del match col Crotone.