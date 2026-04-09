TMW Premier League contro Serie A, i confronti stagionali parlano chiaro. Solo l'Atalanta ha vinto

Dalle partite di questa sera di Bologna e Fiorentina è emersa una conferma che forse non aveva neanche bisogno di essere espressa così esplicitamente: ad oggi un paragone tra la nostra Serie A e la potenza per antonomasia del calcio europeo e mondiale, la Premier League inglese, non esiste. Non c'è storia, non ci si può sedere allo stesso tavolo.

Una riprova emerge forte e chiara andando a vedere i precedenti di questa stagione tra le squadre italiane e quelle inglesi, nel contesto delle coppe europee. Con le due partite di questa sera, sono otto in totale gli incroci diretti tra Serie A e Premier League nella stagione attualmente in corso, e il bilancio è quasi tragico.

Su otto sfide tra squadre di Serie A e Premier League, per le italiane sono arrivate quasi tutte sconfitte. C'è una sola eccezione, che come da proverbio però finisce per confermare la regola, ed è quella rappresentata dalla vittoria in rimonta dell'Atalanta contro il Chelsea alla terzultima giornata della Fase Campionato, per quella che è stata giustamente salutata come un'impresa, anche alla luce dei confronti venuti prima e quelli a seguire. Dall'Inter al Napoli, passando per Bologna (già sconfitto tra l'altro proprio dall'Aston Villa anche nella Fase Campionato) e Fiorentina, tranne Juventus e Roma (che non ne hanno affrontate), e ad eccezione della notte magica della Dea, sono state solo disfatte.

PREMIER LEAGUE CONTRO SERIE A, I CONFRONTI DELLA STAGIONE

Manchester City vs Napoli 2-0 (Champions League, 1^ giornata Fase Campionato)

Aston Villa vs Bologna 1-0 (Europa League, 1^ giornata Fase Campionato)

Inter vs Liverpool 0-1 (Champions League, 5^ giornata Fase Campionato)

Atalanta vs Chelsea 2-1 (Champions League, 6^ giornata Fase Campionato)

Inter vs Arsenal 1-3 (Champions League, 6^ giornata Fase Campionato)

Napoli vs Chelsea 2-3 (Champions League, 8^ giornata Fase Campionato)

Bologna vs Aston Villa 1-3 (Europa League, andata quarti di finale)

Crystal Palace vs Fiorentina 3-0 (Conference League, andata quarti di finale)