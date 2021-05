Premio allenatore Gentleman a Ranieri: "Un onore. Stagione della Samp è stata superpositiva"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha vinto il Premio allenatore Gentleman "Gigi Simoni", riconoscimento arrivato grazie ai voti dei 20 tecnici di Serie B. Questo il pensiero di Ranieri a Sportmediaset: "Sono molto onorato di ricevere questo premio. Per due motivi: uno perché sono stato votato dai colleghi. Due perché è intitolato a Gigi Simoni, l'ho conosciuto al mio debutto in Serie A con la Roma, perdemmo 2-1. C'è un qualcosa di bello quando dei colleghi ti votano, significa che non è apprezzato solo quello che fai sul campo ma anche come rifletti su stampa e media. E' un lavoro difficilissimo, entriamo nelle case di milioni di persone e dobbiamo cercare di stemperare, di parlare ai tifosi di tutte le squadre. Per questo cerco sempre di essere obiettivo. Se l'avversario vince e merita, è giusto riconoscerlo. Le mie interviste sono sempre state segnate da questi comportamenti. Squadra che mi ha colpito di più in Serie B? La B è sempre affascinante, difficile, combattuta. La vittoria certifica la qualità, l'Empoli mi ha colpito ma onore e auguri a tutte le squadre che stanno ancora lottando. La stagione della Samp? Superpositiva, lo scorso anno c'era lo spettro della retrocessione, abbiamo lottato contro il Covid e la squadra si è cementata. Quando è ripartito il campionato la squadra si è ritrovata. Quest'anno è stato difficile ma siamo sempre stati fuori dalla retrocessione, l'obiettivo che il presidente voleva".