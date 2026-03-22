Preoccupazione per l'infortunio al polpaccio di Mancini. Dovrebbe comunque partire per Coverciano
Regna un po’ di preoccupazione, a Coverciano e dintorni, a proposito delle condizioni di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha lasciato il campo all’intervallo della partita vinta 1-0 dalla sua squadra contro il Lecce, penultimo match in programma per la 30^ giornata di Serie A.
Le motivazioni dell’uscita dal campo di Mancini a metà Roma-Lecce sono di carattere fisico, nello specifico le primissime sensazioni raccolte direttamente dal prato dell’Olimpico raccontano di un indurimento al polpaccio per il centrale classe ’96, che avrebbe deciso in via precauzionale di non proseguire nella sfida odierna. Ha chiesto lui stesso a Gasperini di non rientrare in campo dopo l’intervallo, ottenendo l’ok del suo tecnico.
Adesso però c’è Gattuso che freme per conoscere le condizioni di Mancini, da lui inserito nella lista dei convocati per il playoff che attende l’Italia, con la prima sfida a Bergamo tra quattro giorni contro l’Irlanda del Nord. L’infortunio del difensore della Roma è in corso di valutazione, ma il calciatore dovrebbe comunque partire domani mattina alla volta di Coverciano per presentarsi al ritiro e rispondere alla convocazione di Gattuso. L’ufficialità di tutto ciò, però, arriverà solamente nella mattinata di domani, la situazione può evolvere davvero minuto dopo minuto.