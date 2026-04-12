Presidente FIGC, Marotta spinge per Malagò, il Milan lancia la candidatura di Galliani

C’è grande attesa per l’assemblea elettiva della Lega Serie A in programma domani, un passaggio che si preannuncia cruciale per definire gli equilibri in vista della corsa alla presidenza FIGC del prossimo 22 giugno.

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, Giuseppe Marotta si sta muovendo con estrema decisione dietro le quinte: il presidente dell'Inter sta giocando d'anticipo per blindare la candidatura di Giovanni Malagò, tentando di costruire una maggioranza solida e compatta tra le società prima ancora di sedersi al tavolo delle trattative. L'obiettivo è presentarsi al voto con un fronte comune già definito a favore dell'ex numero uno del Coni.

Tuttavia, l'operazione sta incontrando resistenze non trascurabili. Club di peso come Milan, Juventus e Parma, pur nutrendo stima nei confronti della figura di Malagò, vedono con sospetto una manovra che percepiscono come eccessivamente targata Inter. Il timore, tra le corsie di via Rosellini, è che una vittoria di Malagò possa apparire come un successo politico troppo sbilanciato verso l'asse nerazzurro. Proprio per contrastare questa egemonia, il club rossonero avrebbe iniziato a sondare con discrezione la disponibilità di Adriano Galliani, una mossa che potrebbe sparigliare definitivamente le carte in tavola.