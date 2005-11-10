Due pretendenti per una corsia: Chivu ha la concorrenza per la fascia destra

Djed Spence torna a disposizione di Cristian Chivu. Con Diouf in forma sarà difficile scegliere il titolare della fascia destra.

Il rientro tra i disponibili di Djed Spence rappresenta una delle novità più interessanti per l'Inter dopo la sosta. L'esterno inglese è infatti pronto a tornare a disposizione di Cristian Chivu dopo lo stop che gli ha impedito di scendere in campo nelle prime cinque giornate della stagione. Il suo ritorno, però, arriva in un momento particolare, perché nel frattempo le gerarchie sulla fascia sono cambiate.

Staffetta a destra

Spence è arrivato a Milano con l'ambizione di ritagliarsi un ruolo importante all'interno della squadra. Il suo percorso è stato però rallentato da un problema fisico, costringendolo a osservare i compagni dalla distanza e a rimandare l'esordio. Nel frattempo, l'Inter ha trovato una nuova soluzione e uno dei giocatori che maggiormente ha beneficiato della situazione è stato Andy Diouf. Il francese ha sfruttato le occasioni ricevute, mostrando personalità e continuità. Le sue prestazioni hanno convinto Chivu e hanno contribuito a modificare le prospettive iniziali. Diouf non si è limitato a ricoprire un ruolo da alternativa, ma ha dimostrato di poter rappresentare una soluzione concreta per l'allenatore. Il suo rendimento non è passato inosservato nemmeno a livello internazionale. La crescita mostrata con la maglia nerazzurra gli ha permesso di guadagnare attenzione anche in Francia, aumentando ulteriormente il peso delle sue prestazioni nel momento in cui si riapre la competizione interna. Ed è proprio questo il punto centrale del rientro di Spence. Il suo ritorno non cancella quanto fatto da Diouf nelle settimane precedenti. Al contrario, crea una nuova concorrenza che potrebbe diventare particolarmente importante per Chivu.

Scelte

L'allenatore avrà infatti a disposizione due profili differenti e potrà scegliere di volta in volta in base alle condizioni fisiche, alle caratteristiche dell'avversario e alle necessità tattiche della partita. Per Spence, dunque, il prossimo obiettivo sarà recuperare completamente la condizione e dimostrare di poter incidere. Per Diouf, invece, la sfida sarà confermare quanto di positivo mostrato finora. La situazione sulla fascia diventa così uno dei temi da seguire con maggiore attenzione in casa Inter. Chivu si ritrova con un'opzione in più, ma anche con una concorrenza interna che potrebbe modificare le scelte iniziali. In una stagione lunga e ricca di impegni, avere più giocatori pronti a contendersi una maglia può diventare un elemento importante nella gestione della rosa.