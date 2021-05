probabili formazioni Serie A, tutte le ultime LIVE sul 36° turno: le scelte di Napoli e Udinese

-3 turni alla fine e dopo i due scontri diretti dello scorso weekend, le sconfitte vanno a caccia di immediato riscatto e dei punti necessari per credere ancora nei rispettivi obiettivi. Il big match di giornata è sicuramente Inter-Roma, ma non certo per la classifica, che ha già espresso tutto o quasi per le due compagini. Di seguito tutte le probabili formazioni del 36° turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati:

Articolo in aggiornamento!

NAPOLI-UDINESE - Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

Allenatori: Gotti.

CAGLIARI-FIORENTINA - Mercoledì 12, ore 18.30, Sardegna Arena

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Semplici.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Allenatore: Iachini.

ATALANTA-BENEVENTO - Mercoledì 12, ore 20.45, Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

BOLOGNA-GENOA - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Renzo Dall'Ara

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Scamacca.

Allenatore: Ballardini.

INTER-ROMA - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Allenatore: Conte.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Bruno Peres; Villar, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

LAZIO-PARMA - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Olimpico

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi

Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Colombi; Conti, Dierckx, Gagliolo, Busi; Sohm, Kurtic, Hernani; Gervinho, Pellè, Brunetta.

Allenatore: D'Aversa.

SAMPDORIA-SPEZIA - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorbsy, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.

Allenatore: Ranieri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Saponara, Piccoli, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

SASSUOLO-JUVENTUS - Mercoledì 12, ore 20.45, Mapei Stadium

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori.

Allenatore: De Zerbi.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

TORINO-MILAN - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Grande Torino

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Sanabria, Belotti.

Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic.

Allenatore: Pioli.

CROTONE-HELLAS VERONA- Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Ezio Scida

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Pereira, Messias, Petriccione, Benali, Molina; Ounas, Simy.

Allenatore: Cosmi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Sturaro, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Allenatore: Juric.