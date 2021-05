Le pagelle dell'Atalanta - Muriel impossibile da marcare, Malinovskyi sforna un altro assist

Atalanta - Benevento 2-0

Marcatori: 22’ Muriel (A), 67’ Pasalic (A)

Gollini s.v. - L’unico sforzo della gara di questa sera consiste nel chiamare le marcature preventive ai compagni di reparto. Non arrivano tiri verso lo specchio della porta, gestisce senza nessun tipo di problema.

Hateboer 5,5 - Non riesce ad avere il giusto impatto sulla sfida, gira parecchio a vuoto e non si propone poco in attacco. Manca un pochino la condizione, ma visto il calvario è assolutamente normale avere poca benzina nelle gambe.

Palomino 6,5 - Partita dura? Nessun problema. Il numero 6 vince praticamente tutti i contrasti di testa e non concede nulla. Gaich e Lapadula si eclissano tra i due centrali.

Romero 7 - Cancella un’ottima occasione a Barba nel primo tempo, domina in difesa e non fa passare nessun pallone. Giganteggia contro un attacco davvero sterile.

Gosens 6 - Non brilla come al solito per via della posizione arretrata, ma si mette a disposizione della squadra e chiude la porta alle accelerazioni giallorosse. (Dal 59’ Djimsiti 6 - Si piazza in difesa e chiude su ogni pallone, quando sale sui corner diventa pericoloso).

Freuler 6,5 - Meno appariscente nei recuperi rispetto al collega, ma si mette in mediana e sporca parecchie traiettorie. Spunta all’improvviso, nessuno riesce a fermarlo. All’occorrenza imposta e gestisce i palloni davanti la difesa.

De Roon 6 - La partita diventa ruvida anche per via della pioggia, l’olandese si mette l’elmetto e scende in trincea. Tanti chilometri, parecchi contrasti vinti in mezzo al campo.

Malinovskyi 7 - Continua ad inventare, ma soprattutto prosegue nel suo momento magico: assist per Muriel col solito tocco di precisione che manda fuori giri tutta la difesa ospite. (Dal 59’ Ilicic 5,5 - Giornata nì. Caracolla come al solito, ma tra palloni persi e giocate rallentate esce fuori ancora una volta senza sorrisi).

Pessina 5,5 - Serata negativa per il numero 32, si vede già dopo pochi minuti: conclusione da due passi, palla sul fondo. Rimandato al match col Genoa. (Dal 59’ Pasalic 7 - Quando deve inserirsi diventa letale. Quarto gol in stagione nonostante i vari infortuni).

Muriel 7,5 - Due passaggi a vuoto contro Sassuolo e Roma, ma è difficile fermarlo in un anno in cui gli riesce tutto. Altro gol segnato, con Gasperini è diventato un killer d’area di rigore. (Dal 66’ Miranchuk 6 - Entra bene in campo, sua l’apertura che porta alla seconda rete nerazzurra).

Zapata 6,5 - Sbaglia diversi palloni, non è lucido soprattutto negli ultimi sedici metri. Si rifà parzialmente con l’assist per Pasalic. (Dall’89’ Lammers s.v. -).

Gian Piero Gasperini 7 - Blinda la difesa con quattro uomini e gestisce nel migliore dei modi una partita scontata soltanto sulla carta. Non è pienamente soddisfatto dei suoi, ma questi tre punti pesano parecchio.