Le pagelle del Sassuolo - Raspadori il migliore. Berardi spara a salve, Marlon un disastro

vedi letture

Sassuolo-Juventus 1-3

(59’ Raspadori; 28' Rabiot, 45' Ronaldo, 66' Dybala)

Consigli 6,5 - 400 gare in Serie A, con qualche bella parata e tre gol in saccoccia. Poche o nulle le responsabilità.

Toljan 6 - Parte forte, chiude con qualche difficoltà sulla vivacità di Kulusevski. (Dal 57’ Chiriches 5 - Inizialmente sembra registrare la difesa neroverde, col passare dei minuti sbanda anche lui).

Marlon 4 - Subito ammonito e quindi limitato, Ronaldo lo scherza con irrisoria facilità e s’invola: è un gol che pesa come un macigno sull’economia della partita. Per completare l’opera tiene in gioco Dybala sul 3-1.

Ferrari 5,5 - Regista aggiunto lì dietro, con parecchie insolite sbavature quando si tratta di occuparsi della fase difensiva.

Kyriakopoulos 5 - Stasera Chiesa attacca a corrente alternata. Quando l’ex viola mette la spina, non lo prende mai. (Dal 76’ Rogerio s.v.).

Obiang 6 - Partecipa all’azione che porta al rigore, spaventa Buffon. Legna, manca un po’ d’inventiva in manovra. (Dal 57’ Lopez 6 - Appunto. Sveglia il Sassuolo, che poi comunque non resterà vigile per tutto il tempo. Mezzo voto in meno per l'errore sul gol di Dybala).

Locatelli 6,5- Osservato speciale di serata. Prestazione a due facce: male in occasione del gol di Rabiot e in generale poco convincente nel primo tempo. Nella ripresa costruisce la rete di Raspadori e anche un paio di belle occasioni.

Berardi 5 - Un tempo il ruolo dell’obiettivo di mercato bianconero era suo. Ha il rigore del vantaggio e lo tira male, senza togliere meriti a Buffon. Spara a salve nel resto della gara.

Traoré 5,5 - In odore di bianconero anche lui nel corso della carriera, non sempre ficcante come pure gli spazi concessi dai bianconeri gli concederebbero. (Dal 57’ Defrel 6- Ha voglia ma un po’ pasticcia. Comunque peperino).

Boga 5 - Al capitolo imprecisioni, fino a che quest'ultimo non si invola, batte persino Berardi. (Dal 76’ Djuricic s.v.)

Raspadori 7 - Il migliore, per distacco. Lotta contro i marcantoni della difesa bianconera, conquista il rigore e segna un gol prezioso come il suo cartellino diventerà, sempre di più. Rete a parte, davvero tanto lavoro.

De Zerbi 6 - Il suo Sassuolo gioca bene, soprattutto nel primo tempo, pochi dubbi. Ma a conti fatti punge davvero poco e sbaglia tanto sotto porta. Dietro scelte complicate: Marlon soffre dal primo all’ultimo minuto, Chiriches non entra benissimo.