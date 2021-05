Le pagelle del Parma - Brunetta brilla, Hernani ad un centimetro dal gol. Dierckx giganteggia

LAZIO-PARMA 1-0

Marcatori: 90+5’ Immobile

Sepe 6 - Risponde bene quando chiamato presente, sia sui cross che sui tiri della Lazio. Non può nulla sul gol di Immobile.

Dierckx 7 - Primo tempo perfetto in marcatura su Immobile: dominante sui cross, le palle alte sono tutte sue. Mostra anche una personalità non indifferente provando a far ripartire il Parma in qualche occasione guidando il contropiede. Perfetto anche negli anticipi, giganteggia.

Bani 6.5 - Si prende qualche rischio lasciando sempre un paio di metri a Muriqi ma nel complesso non demerita. Ottimo nelle respinte. Dall’83’ Osorio sv

Valenti 6.5 - Molto impreciso nel cercare di imbeccare Brunetta e Pellè in avanti, dietro se la cava egregiamente, anche con qualche scorribanda in avanti. Praticamente invalicabile quando puntato, è sfortunato nella deviazione nel finale che porta al gol di Immobile.

Busi 6 - Spinge sulla destra ma non è sempre pulito nella metà campo avversaria. Tiene bene botta contro Fares. Anche lui entra nel caos finale che porta al gol di Immobile, ma più che altro è sfortunato.

Hernani 7 - Primo tempo di grande sacrifico con tantissimi chilometri e tante ottime copertura in raddoppio sui portatori di palla della Lazio. Secondo tempo in cui è ancora più prezioso e dove sfiora il gol, colpendo un palo clamoroso.

Kurtic 6 - Diligente in mezzo al campo, non tocca tantissimi palloni ma tampona bene i portatori palla avversari, schermando bene Cataldi.

Sohm 6 - Un po’ in ombra, accompagna spesso la manovra ma tocca pochi palloni. Timido, cresce con l’andare della gara. Dall’85’ Grassi sv

Gagliolo 5.5 - Più bloccato rispetto a Busi, con una follia quasi regala un gol alla Lazio, ma per sua fortuna Muriqi non è freddo davanti a Sepe. Nel complesso riesce a gestire bene Lazzari anche se rischia tantissimo quasi regalando un rigore ai biancocelesti. Dal 62’ Laurini 6 - Se la cava.

Brunetta 7 - Nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno gioca una gara di grande volontà, ringhiando sugli avversari e provando a gestire al meglio le poche palle a disposizione. Colpisce un palo clamoroso nel secondo tempo, sfiora il gol in più riprese. Il migliore dei suoi. Dall'84' Traoré sv

Pellè 6 - Lasciato a fare la guerra contro tre difensori della Lazio, prova a fare ciò che può anche lui, tentando un paio di spizzate a liberare i compagni. Dietro diventa un fattore sui calci da fermo: quasi tutti gli angoli battuti dalla Lazio sono sue prede. Cala nel secondo tempo. Dal 73’ Cornelius 5.5 - Non si vede quasi mai.

Allenatore: D’Aversa 6.5 - Partita preparata alla grande, il Parma gioca una grande gara ma viene punito nel finale con tanta sfortuna. Specchio dell’annata dei suoi, avrebbe meritato di più.