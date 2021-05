Le pagelle dello Spezia - Pobega on fire, Farias quanti errori. Leo Sena recupera-palloni

vedi letture

Provedel 6 - Nulla può sul tap in di Verre nel primo tempo in occasione del pareggio della Sampdoria, reattivo sulla conclusione dalla distanza di Damsgaard nella seconda frazione di gara.

Ferrer 6,5 - Si sgancia diverse volte sulla fascia destra e in una di queste discese disegna un cross beffardo che Pobega spinge in rete. Nella ripresa impegna Audero con una conclusione dalla distanza.

Erlic 6,5 - Segue Quagliarella quando il capitano blucerchiato si allarga dalla sua parte, la trappola del fuorigioco funziona bene in occasione del pareggio. Peccato che a toccare il pallone sia proprio un giocatore spezzino.

Terzi 6 - Sui palloni alti c’è sempre lui. Il capitano aquilotto interviene sempre sfruttando il suo senso della posizione dimostrando ottimo tempismo. Unico neo quando chiude tardivamente su Keita in occasione del 2-2 della Samp.

Bastoni 6 - Poco reattivo nel seguire Verre in seguito alla ribattuta in rete che vale il gol del pareggio. Spinge sulla fascia sinistra per andare al traversone da cui nasce il gol del 2-1.

Maggiore 6 - Gioca con grande convinzione alzando il proprio baricentro per andare a prendere gli avversari. Solita gara gagliarda del capitano aquilotto (Dall’86’ Verde sv).

Sena 6,5 - Schierato da mister Italiano in seguito alla squalifica di Matteo Ricci. Recupera un gran numero di palloni in mezzo al campo, dirige l’orchestra con precisione (Dal 75’ Estevez sv).

Pobega 7,5 - Lo si trova a pressare altissimo i portatori di palla della Sampdoria, sblocca il punteggio con un tocco preciso ravvicinato. Sfortunato quando, nel tentativo di recuperare il pallone, serve a Gabbiadini la palla da cui nasce il pareggio (Dal 75’ Agudelo sv).

Farias 4,5 - Si mangia l’impossibile l’esterno aquilotto che avrebbe l’occasione di portare la sua squadra sul 2-0 ma fallisce clamorosamente calciando alto da posizione ravvicinata. Nella ripresa riesce a colpire il palo da pochi metri dopo un assist di Gyasi e commette il fallo da cui nasce il 2-2.

Piccoli 5,5 - Impreciso quando Saponara lo imbecca in avvio di match mettendo alto da pochi passi. Segna il gol del 2-0 ma Maresca annulla per una posizione di fuorigioco (Dal 46’ Gyasi 6,5 - Non dà punti di riferimento alla difesa doriana, prova un terzo tempo ma il suo colpo di testa si perde sul fondo).

Saponara 6,5 - Spina nel fianco costante della difesa doriana. Mette spesso in apprensione gli avversari con la sua tecnica come quando disegna un pallone preciso che Piccoli spreca.

Italiano 6,5 - Il suo Spezia gioca in maniera spregiudicata facendo vedere il suo solito giro palla. Tradito dai singoli e specialmente dagli errori di Farias, oggi in giornata no. La classifica comunque è buona con un +4 a due dalla fine sul Benevento terzultimo.