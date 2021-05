Le pagelle del Cagliari - In attacco nessun sei, il migliore è Ceppitelli. Cragno sulla fiducia

Risultato: Cagliari - Fiorentina 0-0

Cragno 6 - Nei primi 45’ lo spettatore meno attento potrebbe essersi perso il colore della sua maglietta. Dopo un’ora deve intervenire, ma è giusto un’uscita alta. Forse ne fa un’altra. Forse: il sei è sulla fiducia.

Zappa 6 - Da terzino puro rimane in campo solo 45’, in cui la partita è bloccatissima. Concede niente spingendo poco, si ricorda giusto un bel numero nel finale di primo tempo. Fuori per cambiar modulo

(Dal 46’ Carboni 6 - Neanche il tempo di prendere confidenza col campo che Vlahovic gli riserva un paio di sportelliste. All’inizio sembra accusare, ma tiene botta).

Ceppitelli 6,5 - Tiene a bada Vlahovic con una certa facilità, forse anche grazie ai ritmi non infernali delle trame d’attacco avversarie. Conferma le sicurezze nell’arco dei 90 minuti, nella ripresa il centrale in più lo aiuta.

Godin 6 - Sul primo pallone, di slancio, Kouame gli sfugge via e fa temere per un duello parecchio complicato. Impressione sbagliata: il Caudillo, evitata l’ammonizione, guida senza sbavature il suo reparto.

Lykogiannis 6 - Per il greco una prestazione non sempre all’insegna della continuità, in cui sembra sempre sul punto di realizzare la giocata ma non lo fa. Nella tristezza offerta dal match può bastare per una sufficienza.

(Dall’86’ Cerri s.v.)

Marin 6 - Deve fare più legna del solito e non ha modo di mettersi in evidenza in fase di costruzione, in cui sbaglia anzi qualcosa. Sa rendersi però utile in fase d’interdizione grazie a gambe e polmoni

(Dal 70’ Deiola 6 - Semplici ha bisogno di centimetri a centrocampo nel finale e sceglie lui, uno degli uomini simbolo della risalita sarda. Si adegua alle richieste).

Duncan 6 - Il suo cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina: prova a dimostrare l’errore di valutazione a questi ultimi, ma riesce solo in parte nel suo intento. Qualche pallone perso di troppo ma anche molta quantità.

Nandez 5,5 - L’uruguayano viene schierato nella linea dei trequartista, almeno all’inizio: ci si aspettava forse qualcosa in più, Semplici per primo. Meglio quando arretra come tornante e deve coprire l’intera fascia.

Nainggolan 5,5 - Torna a fare il trequartista puro, ma in uno scenario di completa desolazione a livello di proposta offensiva non è facile dare il proprio contributo. Paga in pagella la sterilità della squadra.

Joao Pedro 5,5 - La sua prestazione alla fine sarà incolore e, se si eccettua un tentato mancino strozzato e un cross sulla testa di Pavoletti a inizio gara, si ricorda più che altro per il contributo alla difesa.

Pavoletti 5,5 - Un colpo di testa dopo due minuti lascia ben sperare sulle possibilità che incida. Finché fa da unica punta, però, soffre un po’ di solitudine e scarsa precisione negli appoggi. Anche con un compagno si vede poco.

All. Semplici 6 - Da fiorentino doc e tifoso viola, nonché ex, deve conquistare la salvezza contro la sua Fiorentina: per l’occasione passa ai quattro dietro e a un aggressivo 4-2-3-1. Il risultato pesa in ogni pallone e si vede, soprattutto nel primo tempo. All’intervallo sceglie la via della prudenza e mette dentro un centrale in più. La ripresa segue il canovaccio del primo tempo, non proprio calcio spettacolo. Ma è un punto aggiunto.