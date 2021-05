Le pagelle dell'Udinese - Solo Okaka si salva. E stavolta Musso è protagonista negativo

NAPOLI-UDINESE 5-1 (28' Zielinski, 31' Ruiz, 41' Okaka, 56' Lozano, 66' Di Lorenzo, 90'+1 Insigne)

Musso 4,5 - Serata complicata, per il numero 1 argentino. Autore del passaggio suicida che Lozano trasforma nel 3-1, rivedibili le respinte che portano alle reti di Zielinski e Di Lorenzo

Becao 5,5 - Di testa sbroglia un paio di situazioni complicate, ma come tutta la difesa bianconera soffre terribilmente le folate offensive degli avversari (dal 54' Ouwejan 6 - Entra bene in partita, con voglia e personalità. Ma la spinta dura poco)

Bonifazi 5 - Nella prima parte è il migliore degli interpreti difensivi di Gotti, ma col passare dei minuti si fa travolgere dall'onda azzurra. Sul 4-1 di Di Lorenzo è in ritardo e fa poco per contrastare il terzino azzurro

Zeegelaar 5 - Adattato terzo di difesa per l'emergenza nel reparto, parte bene ma è protagonista in negativo sul primo gol azzurro, con Osimhen che lo salta con troppa facilità al limite dell'area e più in generale sulle disattenzioni dei due gol della ripresa (dal 76' Samir sv)

Molina 5,5 - Decisamente meno incisivo delle ultime partite. Si vede pochissimo, specialmente in fase propositiva, forse preoccupato dalla spinta costante del Napoli

De Paul 5 - Qualche imprecisione in più del solito, anche se è suo l'assist per il gol di Okaka. Nella ripresa sbaglia diversi palloni e si fa anticipare secco da Lozano in occasione del 3-1

Walace 5 - Soffre il palleggio del centrocampo azzurro, non va a chiudere su Fabian Ruiz in occasione del gol del 2-0 del Napoli ed esce senza giocate da ricordare (dal 55' Forestieri 5 Dovrebbe dare qualcosa in più in fase di costruzione dell'azione. Non si vede praticamente mai)

Makengo 5,5 - La sua fisicità serve e dà sostanza al centrocampo friulano, anche se nel palleggio va spesso in difficoltà. Là nel mezzo è comunque quello che regge meglio (dall'86' Palumbo sv)

Stryger Larsen 4,5 - Tanti passaggi sbagliati che creano non pochi pericoli per i suoi, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa passa a destra ma la situazione non migliora granché

Pereyra 5 - E' uno dei grandi assenti di serata. Schierato trequartista alle spalle di Okaka, tocca pochissimi palloni e quelli giocati nel modo giusto sono ancora meno

Okaka 6,5 - Un gol da centravanti vero, per potenza, precisione e utilizzo del fisico. Un gol che arriva nel momento giusto, visto che l'Udinese rischiava di capitolare dopo il doppio vantaggio azzurro. Cosa che poi succede comunque, ma non certo per colpa sua (dal 76' Micin sv)

Luca Gotti 5 - La sua Udinese ha il merito di non mollare dopo il fulminante doppio vantaggio del Napoli. Ma nella ripresa la squadra perde equilibrio e consistenza, anche per colpa di una costruzione dal basso che favorisce il pressing e la qualità degli azzurri